Все турникеты московского метро смогут принимать банковские карты в 2022 году

Москва, 29 октября. Бесконтактный способ оплаты проезда в Москве оказался наиболее актуальным в пандемию. До конца 2022 года все турникеты метро начнут принимать банковские карты. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В 2021 году более 92 млн пассажиров московского метро воспользовались возможностью оплаты проезда банковской картой. Кроме того, около 50% столичных жителей пополняют транспортные карты без обращения в кассу.

«Мы развиваем бесконтактные платежные сервисы, чтобы сделать транспорт максимально безопасным для пассажиров. Это особенно важно в пандемию. Спрос на бесконтактную оплату в транспорте растет каждый месяц, поэтому до конца 2022 года мы оснастим все турникеты метро возможностью оплачивать проезд банковской картой», — приводятся слова Ликсутова на официальном сайте мэра Москвы.

На данный момент в городской подземке действует 963 турникета, на которых можно расплатиться банковской картой. До конца года к системе подключат еще 35 устройств. Такая функция позволяет увеличить проходимость турникетов в часы пик.

В скором времени в столичном метрополитене также откроется новая станция «Терехово», расположенная в районе Хорошево-Мневники. Ее проходимость в пиковой нагрузке рассчитана на 9000 человек в час.