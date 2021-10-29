Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 11:33
11:33
Шоу-бизнес
Поклонники Давы обрушились на пнувшего его подарки Алексея Щербакова
11:31
Шоу-бизнес
Певица Милена Дейнега пристыдила Гогена Солнцева за скромную свадьбу
11:29
Общество
Электронные дубликаты ряда документов начнут оформлять с 1 июля в российских МФЦ
11:28
Происшествия
Силовики взяли штурмом квартиру предполагаемого наркоторговца в Самарской области
11:22
Происшествия
Авария под Тюменью унесла жизни мужчины и питбуля
11:22
Общество
Вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт» поставят в Нижегородскую область через две недели
11:19
Экономика
Минэкономразвития предложило меры поддержки строителей после их жалобы Путину на кризис
11:18
Происшествия
Москвичка перевела на счета телефонных мошенников около 8 млн рублей
11:18
Политика
Профессор из США Хелен Томпсон предрекла Евросоюзу застой без сильного лидера
11:16
Общество
В Подмосковье пожарные спасли пять человек из горящего дома
Все новости

Все турникеты московского метро смогут принимать банковские карты в 2022 году
Общество
Все турникеты московского метро смогут принимать банковские карты в 2022 году
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 29 октября. Бесконтактный способ оплаты проезда в Москве оказался наиболее актуальным в пандемию. До конца 2022 года все турникеты метро начнут принимать банковские карты. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В 2021 году более 92 млн пассажиров московского метро воспользовались возможностью оплаты проезда банковской картой. Кроме того, около 50% столичных жителей пополняют транспортные карты без обращения в кассу.

«Мы развиваем бесконтактные платежные сервисы, чтобы сделать транспорт максимально безопасным для пассажиров. Это особенно важно в пандемию. Спрос на бесконтактную оплату в транспорте растет каждый месяц, поэтому до конца 2022 года мы оснастим все турникеты метро возможностью оплачивать проезд банковской картой», — приводятся слова Ликсутова на официальном сайте мэра Москвы.

На данный момент в городской подземке действует 963 турникета, на которых можно расплатиться банковской картой. До конца года к системе подключат еще 35 устройств. Такая функция позволяет увеличить проходимость турникетов в часы пик.

В скором времени в столичном метрополитене также откроется новая станция «Терехово», расположенная в районе Хорошево-Мневники. Ее проходимость в пиковой нагрузке рассчитана на 9000 человек в час.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Все турникеты московского метро смогут принимать банковские карты в 2022 году
москва метро ликсутов турникеты
Комментировать