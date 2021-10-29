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Облачная погода с небольшим дождем ожидает москвичей 29 октября
Общество
Облачная погода с небольшим дождем ожидает москвичей 29 октября
ИА «Политика Сегодня».  /  Герман Парло

Москва, 29 октября. Пасмурная погода с небольшими осадками установится в Москве и области 29 октября. Воздух прогреется до десяти градусов тепла. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра.

Ночью столбики термометров опустятся примерно до трех градусов. Скорость юго-западного ветра составит 10 м/с. Из-за плохой видимости по причине сильного тумана в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Режим будет действовать с 21:00 до утра следующего дня. Уровень атмосферного давления составит 754 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам теплый ноябрь. Температурные показатели во многих регионах РФ превысят климатическую норму примерно на семь градусов. На юге европейской части России, по его словам, столбики термометров останутся на отметке средних значений.

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