Три автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД

Москва, 29 октября. Крупная авария произошла на внешней стороне второго километра МКАД. На трассе столкнулись три автомобиля, в результате чего пришлось перекрыть движение по трем полосам из пяти, сообщили на странице столичного дептранса в соцсети.

На данный момент на месте продолжают работать сотрудники оперативных служб города. Всем автомобилистам посоветовали объезжать место крупной аварии.

Все детали и обстоятельства ДТП предстоит установить. Сведений о пострадавших не поступало.

Днем ранее в Новой Москве автомобиль Tesla попал в аварию, в результате чего загорелся. Москвичу, который находился за рулем электромобиля, удалось выжить.