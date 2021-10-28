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Оперштаб: столичные салоны связи в период нерабочих дней принимают клиентов онлайн
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Оперштаб: столичные салоны связи в период нерабочих дней принимают клиентов онлайн

  /   Обновлено: 28 октября 2021 23:46
Общество
Оперштаб: столичные салоны связи в период нерабочих дней принимают клиентов онлайн
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 октября. Нерабочие дни начались в Москве 28 октября и продлятся до 7 ноября. Городские салоны связи в этот период не прекращают свою работу, они переходят на удаленное обслуживание, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Введенные ограничения направлены в первую очередь на снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Салонам связи не запрещено работать, однако они не могут обслуживать клиентов внутри помещений, следует из сообщения оперштаба, передает РИА Новости.

«... В соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы № 68-УМ, доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен, однако эти учреждения могут продавать товары дистанционным способом, в том числе с условием доставки ...», — говорится в сообщении.

Указ о введении в Москве ограничений подписал мэр города Сергей Собянин. Они коснутся работы большинства общественных мест, учащиеся образовательных учреждений должны перейти на удаленное обучение, а заведения будут обслуживать клиентов дистанционно.

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