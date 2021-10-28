Воробьев заявил, что комендантский час в Подмосковье вводиться не будет

Москва, 28 октября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что комендантский час — это крайняя мера, прибегать к которой в регионе пока нет необходимости.

По словам Воробьева, в области будут действовать другие меры по контролю над распространением коронавируса.

«Комендантский час — это крайняя мера... Слава Богу, мы можем позволить себе другие режимы», — заявил глава региона в интервью телеканалу «360».

Однако он отметил, что важна поддержка жителей — в выходные рекомендуется максимально избегать контактов и массового скопления людей. Это позволит избежать «драматических сценариев», подчеркнул глава региона.

После окончания нерабочей недели в Московской области могут ввести систему QR-кодов для посещения предприятий сферы услуг и общественного питания. Такую вероятность допустил глава региона, объясняя ситуацию с коронавирусом в Подмосковье.