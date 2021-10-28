Москвичам пообещали пять дней бабьего лета

Москва, 28 октября. Солнечная и сухая погода установится в Москве и Подмосковье в ближайшие пять дней, такой прогноз погоды дал специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Неожиданное наступление бабьего лета метеоролог объяснил господством антициклона, который займет позицию над большей частью Восточной Европы на пять суток.

«Регион в течение пятидневки ждет устойчивый период относительно солнечной, сухой и теплой погоды и может даже возникнуть иллюзия бабьего лета», — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Теплее всего будет в субботу, 30 сентября. Днем температура поднимется до +14 градусов, что выше климатической нормы на семь-восемь градусов, такая погода характерна для конца сентября. Однако синоптик отметил, что температурный рекорд 1967 года вряд ли будет побит, тогда столбики термометра показали +14,5 градусов.

Ночь с 24 на 25 октября была самой холодной в Москве с начала осень, температура понизилась до −2,4 градусов. В Дубне воздух остыл до −4,5 градусов, сообщил Тишковец.