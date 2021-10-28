Сотрудник ресторана в Москве ударил полицейского металлическим барным стулом

Москва, 28 октября. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после инцидента в ресторане на Арбате, где мужчина напал на лейтенанта полиции.

Страж порядка пришел с проверкой в ресторан, расположенный на Арбате в Москве. В какой-то момент сотрудник заведения напал на стража порядка: он сорвал с его формы нагрудный знак и ударил стулом по руке. Потерпевшему была оказана медицинская помощь, после чего он вернулся к своим служебным обязанностям.

Вооруженный ножом мужчина ранее напал на полицейских в Уфе. Правоохранитель открыл огонь и ранил злоумышленника. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу. Он получил ранение в живот. По факту случившегося идет проверка.