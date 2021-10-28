Житель Москвы спас застрявшую в окне его квартиры летучую мышь

Москва, 28 октября. Житель столицы помог летучей мыши, которая застряла в его окне. Мужчина снял представительницу отряда рукокрылых и передал специалистам зоопарка, передает издание «Говорит Москва».

По словам москвича, летучая мышь отказывалась улетать на протяжении двух дней после спасения. Тогда мужчина обратился к сотрудникам городского зоопарка, которые выяснили, что это самка двухцветного кожана.

Сейчас мышь уже окольцевали и присвоили ей номер. В качестве награды за спасение животного специалисты дали москвичу возможность самому дать самке кличку. Мышь сначала поместят в холодильник, а весной уже отпустят на волю в том же районе, где и нашли.

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