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Москва поднялась на два пункта в рейтинге глобальных городов Kearney

  /   Обновлено: 28 октября 2021 10:03
Общество
Москва поднялась на два пункта в рейтинге глобальных городов Kearney
pexels.com

Москва, 28 октября. Сейчас столичный город занимает 18-ю позицию в ежегодном Рейтинге глобальных городов, организованном международной компанией Kearney, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Цель организации рейтинга состоит в том, чтобы определить уровень глобализации 156 городов по всему миру. Москва заняла 18-ю строчку и расположилась между Мадридом и Сеулом, оставив позади Торонто, Рим и Амстердам. В пятерку лучших вошли Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио и Лос-Анджелес.

«Позиции Москвы в первой двадцатке глобальных городов мира — это результат постоянной работы по улучшению в столице делового климата, привлечению инвестиций, а также традиционно высокого уровня развития культуры и спорта», — отметил Владимир Ефимов.

Весной Москва возглавила рейтинг российских регионов по социально-экономическому развитию. Оценка построена на основе интеграции ключевых показателей регионального развития за предыдущий год.

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