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Москвичи стали покупать игровые консоли в семь раз чаще в преддверии нерабочих дней
Общество
Москвичи стали покупать игровые консоли в семь раз чаще в преддверии нерабочих дней
pixabay.com

Москва, 28 октября. Нерабочие дни начались в Москве с 28 октября. В их преддверии жители столицы активно скупали товары для дома, кухонную и умную технику, а также игровые консоли, следует из совместного исследования Tinkoff CoronaIndex и AliExpress.

Так, на товары для сада и дома спрос увеличился почти на 20%. При этом умную технику москвичи стали покупать в пять раз чаще, а игровые консоли — в семь раз. Также возрос интерес к товарам для ремонта: продажи различных сантехнических аксессуаров в столице выросли в 1,5 раза, а строительных инструментов — почти в два раза, результаты исследования передает РИА Новости.

«За период с 22 по 24 октября по сравнению с периодом с 15 по 17 октября в 5,4 раза вырос спрос на умную технику для дома ... Таким образом, потребители стремятся обустроить квартиру и подготовиться к локдауну ...», — следует из опроса.

Также не забывают жители столицы и про подготовку к удаленной работе. Ноутбуки они стали покупать на треть чаще, при этом большая часть приобретают именно игровые модели.

Нерабочие дни начались в Москве 28 октября и продлятся они до 7 ноября включительно. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин, ограничения коснутся работы большинства общественных мест.

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москва карантин спрос товары нерабочие дни
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