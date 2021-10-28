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Синоптики предупредили о пасмурной погоде в Москве 28 октября
Общество
Синоптики предупредили о пасмурной погоде в Москве 28 октября
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 28 октября. Дождливая погода и переменная облачность ожидает жителей Московского региона 28 октября. Об этом сообщили на официальном сайте Гидрометцентра России.

В дневное время суток столбики термометров будут на уровне десяти градусов со знаком плюс. В ночь на пятницу температура опустится до одного градуса выше нуля, сообщили синоптики.

В Московской области ожидается примерно похожая погодная ситуация. По информации Гидрометцентра, на территории Подмосковья также будет в районе десяти градусов тепла. Ночью похолодает до нуля.

«Небольшой дождь, по области местами умеренный», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее синоптики спрогнозировали потепление в центральной части России. По словам, научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, местами столбики термометров поднимутся до 12 градусов выше нуля.

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