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Нерабочие дни из-за пандемии COVID-19 стартуют в Москве

  /   Обновлено: 28 октября 2021 01:01
Общество
Нерабочие дни из-за пандемии COVID-19 стартуют в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Альгис Микульскис

Москва, 28 октября. Введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным нерабочие дни начались в столице. С 28 октября до 7 ноября в городе будет закрыта большая часть общественных мест.

Во время локдауна учащиеся в школах дети будут находиться на каникулах. Правительство Москвы было вынуждено ввести такие длинные нерабочие дни из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.

Предполагается, что введенные карантинные меры помогут остановить распространение COVID-19 в столице. Такой длительный срок был выбран из-за того, что столько же составляет инкубационный период.

Ранее заместитель главы Правительства России Татьяна Голикова призвала россиян строго соблюдать ограничительные меры, введенные из-за COVID-19. По ее словам, распространение вируса зависит от граждан РФ, пишет «Взгляд».

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