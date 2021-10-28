Нерабочие дни из-за пандемии COVID-19 стартуют в Москве

Москва, 28 октября. Введенные мэром Москвы Сергеем Собяниным нерабочие дни начались в столице. С 28 октября до 7 ноября в городе будет закрыта большая часть общественных мест.

Во время локдауна учащиеся в школах дети будут находиться на каникулах. Правительство Москвы было вынуждено ввести такие длинные нерабочие дни из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.

Предполагается, что введенные карантинные меры помогут остановить распространение COVID-19 в столице. Такой длительный срок был выбран из-за того, что столько же составляет инкубационный период.

Ранее заместитель главы Правительства России Татьяна Голикова призвала россиян строго соблюдать ограничительные меры, введенные из-за COVID-19. По ее словам, распространение вируса зависит от граждан РФ, пишет «Взгляд».