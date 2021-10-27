Пять человек пострадали при столкновении «семерки» и Daewoo Nexia на севере Москвы

Москва, 27 октября. Минимум пять человек получили травмы во время ДТП в северной части столицы. На Тимирязевской улице столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Daewoo Nexia, сообщили в московском управлении ГИБДД.

Инцидент произошел у дома 27 по Тимирязевской улице. Водитель «Нексии» поворачивал во двор и не уступил дорогу «семерке», следовавшей во встречном направлении. Произошла авария, в которой пострадали пятеро – водитель и три пассажира ВАЗа, а также автомобилист на Daewoo Nexia.

По предварительным данным, все пострадавшие получили нетяжелые травмы. На данный момент удалось выяснить, что водители не находились в состоянии опьянения. Все обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

В этот же день в столице пьяный водитель Kia Sorento на большой скорости протаранил пять автомобилей на Шелепихинской набережной. В результате аварии пострадала одна девушка.