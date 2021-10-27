Езду на велосипедах и самокатах по Красной площади могут запретить в Москве

Москва, 27 октября. Жителям Москвы и гостям города могут запретить кататься по Красной площади и Александровскому саду на самокатах и велосипедах. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО).

Проект документа о внесении изменений в правила посещения Московского Кремля опубликовали на портале regulation.gov.ru. ФСО предложила запретить москвичам и гостям города кататься на механических транспортных средствах по Красной площади, а также в Александровском саду, пишет ТАСС.

«Дополнение правил необходимо в связи с появлением многих новых технических средств», — отметил начальник отдела по связям с прессой и общественностью ФСО Денис Симонов.

Езда на самокатах зачастую оборачивается несчастными случаями. В сентябре несовершеннолетний житель столицы на самокате сбил беременную женщину. Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму.