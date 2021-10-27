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Памятник Александру Невскому открыли на территории Военного университета в Москве
Общество
Памятник Александру Невскому открыли на территории Военного университета в Москве
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 октября. Церемония открытия памятника Александру Невскому состоялась в Военном университете Министерства обороны России в Москве, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Памятник великому русскому князю и полководцу Невскому открыли 27 октября. Участниками мероприятия стали председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, заммэра Москвы Александр Горбенко, начальник Военного университета Игорь Мишуткин, заместитель главного военного прокурора Александр Девятко, наместник ставропигиального мужского Данилова монастыря епископ Алексий Солнечногорский, а также курсанты и преподаватели вуза.

«27 октября на территории Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации состоялась церемония открытия памятника великому русскому князю и полководцу», — говорится в сообщении.

Памятник Александру Невскому открыли на территории Военного университета в Москве
Федеральное агентство новостей /

Военный университет получил наименование в честь князя Александра Невского в 2021 году, напомнили в департаменте. В 2019 году вуз отметил свое столетие. В старейшем военно-учебном заведении России ведется подготовка кадров по пяти направлениям.

В этом году РФ отмечает 800-летие великого князя. Регионы празднуют дату по-разному. Например, во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открыли уникальную выставку «Александр Невский: легенда о святом».

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