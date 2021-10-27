Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 18:14
18:10
Экономика
Инвестпривлекательность доллара растет вслед за курсом рубля
18:09
Общество
Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры безопасности по COVID-19 в нерабочие дни
18:09
Общество
Диетолог Безбородова опровергла заблуждения о полезных продуктах
18:09
Общество
Режиссер документальных фильмов Сергей Толкачев скончался на 82-м году жизни
18:08
Общество
Роспотребнадзор проверит нарушение антикоронавирусных мер на концерте Mary Gu в Петербурге
18:05
Весь мир
Аббас Джума о вмешательстве США в дела Судана: граждан довели до полного отчаяния
18:05
Технологии
Microsoft выпустит новый антивирус для Windows 11
18:03
Политика
Вассерман предупредил Киев о последствиях критики памятника Гагарину в Португалии
18:01
Экономика
Розничные цены на бензин продолжают расти по всей России
17:59
Происшествия
Полицейские задержали предполагаемого убийцу банкира и его семьи в Москве
Все новости

Столичные школьники смогут пользоваться картой москвича во время нерабочей недели
Общество
Столичные школьники смогут пользоваться картой москвича во время нерабочей недели
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, 27 октября. Власти Москвы не намерены ограничивать работу транспортных карт во время нерабочей недели. Такое заявление сделали в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В России в период с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочая неделя. При этом в Москве она начнется уже 28 октября. Во время вынужденных каникул транспортные карты москвичей не будут заблокированы. Школьники российской столицы смогут пользоваться ими во время поездок.

«Да, во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте», — сказано в сообщении.

При этом уже с 8 ноября власти города временно остановят действие льготного и бесплатного проезда для москвичей старше 60 лет. Однако блокировка транспортных карт не затронет переболевших вирусом SARS-CoV-2 или привитых.

Не так давно президент РФ Владимир Путин заявлял, что за все время пандемии коронавируса Россия приобрела колоссальный опыт борьбы с инфекционными заболеваниями. Сейчас страна стремится обеспечить недискриминационный доступ к вакцинам от COVID-19. Кроме того, Россия работает над взаимным признанием прививок во всем мире.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Столичные школьники смогут пользоваться картой москвича во время нерабочей недели
коронавирус COVID-19 нерабочая неделя
Комментировать