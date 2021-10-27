Столичные школьники смогут пользоваться картой москвича во время нерабочей недели

Москва, 27 октября. Власти Москвы не намерены ограничивать работу транспортных карт во время нерабочей недели. Такое заявление сделали в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В России в период с 30 октября по 7 ноября объявлена нерабочая неделя. При этом в Москве она начнется уже 28 октября. Во время вынужденных каникул транспортные карты москвичей не будут заблокированы. Школьники российской столицы смогут пользоваться ими во время поездок.

«Да, во время каникул школьники, как обычно, смогут пользоваться картой москвича для проезда в общественном транспорте», — сказано в сообщении.

При этом уже с 8 ноября власти города временно остановят действие льготного и бесплатного проезда для москвичей старше 60 лет. Однако блокировка транспортных карт не затронет переболевших вирусом SARS-CoV-2 или привитых.

Не так давно президент РФ Владимир Путин заявлял, что за все время пандемии коронавируса Россия приобрела колоссальный опыт борьбы с инфекционными заболеваниями. Сейчас страна стремится обеспечить недискриминационный доступ к вакцинам от COVID-19. Кроме того, Россия работает над взаимным признанием прививок во всем мире.