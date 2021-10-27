Причиной взрыва в подмосковном Красногорске стало неаккуратное перемещение газовой плиты

Красногорск, 27 октября. Взрыв газа произошел в трехподъездном пятиэтажном жилом доме в подмосковном Красногорске. Никто не пострадал.

ЧП произошло в квартире на Железнодорожном проезде. Как стало известно ФАН, хозяин помещения решил переставить газовую плиту в другое место.

Федеральное агентство новостей /

Работы выполнял сотрудник магазина «Леруа Мерлен». Мужчина забыл перекрыть газ перед тем, как начать двигать плиту. В итоге произошел взрыв.

Федеральное агентство новостей /

Пострадавших в результате инцидента нет. Ударная волна выбила стекла. Стена дома не получила повреждений.

Это уже второй инцидент за сегодняшний день. Взрыв ранее произошел в жилом доме на Московской улице в Улан-Удэ. В результате ЧП в одной из квартир произошел обвал стены.