Суд по делу о поджоге здания отдела СКР начался в Москве

Москва, 27 октября. Процесс о поджоге здания отдела СКР в Новой Москве в мае 2017 года начался в Щербинском райсуде столицы, одним из обвиняемых стал бывший следователь Максима Митасова.

По версии следствия, мужчина решился на поджог после ссоры с руководителем. Вместе с Митасовым на скамье подсудимых оказались исполнитель преступления и посредник: уроженцы Дагестана Марат Зейдов и Риад Мамедов. Все трое признают вину в поджоге, но с обвинением в препятствовании правосудию не согласны, сообщает «Коммерсант».

Адвокат Митасова Ярослав Пакулин также сообщил изданию, что его подзащитный не согласен с суммой ущерба зданию СКР от пожара, который оценили более чем в шесть миллионов рублей. Юрист отметил, что после возгорания помещение, которое подлежало сносу, отремонтировали и продали. После этого здание снесли при прокладке новой автотрассы, а новый владелец получил компенсацию в 40 млн рублей, подчеркнул адвокат.

Ранее в Екатеринбурге задержали компанию друзей, которых подозревают в поджоге домов с людьми. Предполагаемыми злоумышленниками оказались 20-летний рецидивист и два 16-летний подростка.