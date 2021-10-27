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Суд по делу о поджоге здания отдела СКР начался в Москве
Происшествия
Суд по делу о поджоге здания отдела СКР начался в Москве
pixabay.com

Москва, 27 октября. Процесс о поджоге здания отдела СКР в Новой Москве в мае 2017 года начался в Щербинском райсуде столицы, одним из обвиняемых стал бывший следователь Максима Митасова.

По версии следствия, мужчина решился на поджог после ссоры с руководителем. Вместе с Митасовым на скамье подсудимых оказались исполнитель преступления и посредник: уроженцы Дагестана Марат Зейдов и Риад Мамедов. Все трое признают вину в поджоге, но с обвинением в препятствовании правосудию не согласны, сообщает «Коммерсант».

Адвокат Митасова Ярослав Пакулин также сообщил изданию, что его подзащитный не согласен с суммой ущерба зданию СКР от пожара, который оценили более чем в шесть миллионов рублей. Юрист отметил, что после возгорания помещение, которое подлежало сносу, отремонтировали и продали. После этого здание снесли при прокладке новой автотрассы, а новый владелец получил компенсацию в 40 млн рублей, подчеркнул адвокат.

Ранее в Екатеринбурге задержали компанию друзей, которых подозревают в поджоге домов с людьми. Предполагаемыми злоумышленниками оказались 20-летний рецидивист и два 16-летний подростка.

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