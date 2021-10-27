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Рекордное количество аппаратов ИВЛ задействовали в больницах Подмосковья
Общество
Рекордное количество аппаратов ИВЛ задействовали в больницах Подмосковья
karelia-zs.ru  /  Законодательное Собрание Республики Карелия

Москва, 27 октября. В больницах Подмосковья находится рекордное количество пациентов с коронавирусом, которые подключены к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Так, в больницах работают более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких. По словам Воробьева, 10 тыс. коек для пациентов с коронавирусом в настоящее время занято.

Губернатор рассказал, что в медучреждениях лежат около 80% человек, которые не поставили прививку от COVID-19. Глава Подмосковья отметил, что это свидетельствует о неблагоприятной эпидемиологической обстановке в регионе.

За 26 октября в Московской области зарегистрировано почти 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе заболели COVID-19 более 505 тыс. человек.

Недавно губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел новые ограничения в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает «Взгляд».

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