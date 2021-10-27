Человеческие сердце и печень обнаружили в лесополосе на севере Москвы

Москва, 27 октября. Ужасающие находки были сделаны на севере Москвы. Полицейские обнаружили мешки с лежащими внутри человеческими костями, а также сердцем и печенью.

Органы были найдены в районе Левобережной улицы. Мешки с костями обнаружили при строительстве здания школы в Малом Песчаном переулке. Обе находки были сделаны около 19:00 часов. Однако их далекое расположение друг от друга не дает оснований полагать, что они как-то связаны.

Строители обнаружили 32 мешка с человеческими костями на месте будущей школы. Предполагается, что там было массовое захоронение. Находка сердца и печени носит криминалистический характер, предполагают правоохранители.

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