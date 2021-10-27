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Человеческие сердце и печень обнаружили в лесополосе на севере Москвы

  /   Обновлено: 27 октября 2021 01:01
Происшествия
Человеческие сердце и печень обнаружили в лесополосе на севере Москвы
pixabay.com

Москва, 27 октября. Ужасающие находки были сделаны на севере Москвы. Полицейские обнаружили мешки с лежащими внутри человеческими костями, а также сердцем и печенью.

Органы были найдены в районе Левобережной улицы. Мешки с костями обнаружили при строительстве здания школы в Малом Песчаном переулке. Обе находки были сделаны около 19:00 часов. Однако их далекое расположение друг от друга не дает оснований полагать, что они как-то связаны.

Строители обнаружили 32 мешка с человеческими костями на месте будущей школы. Предполагается, что там было массовое захоронение. Находка сердца и печени носит криминалистический характер, предполагают правоохранители.

Ранее стало известно, что рабочего из Санкт-Петербурга приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство и расчленение своего коллеги, передает «Взгляд».

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