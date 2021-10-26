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Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве до 28 октября
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве до 28 октября
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 26 октября. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до вечера четверга, сообщается на официальном сайте учреждения.

Согласно прогнозам синоптиков, в российской столице сохраняется опасность сильного ветра. Местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Так, в Москве и по области предупреждение Гидрометцентра действует до 21:00 четверга. Местных жителей призвали быть внимательными и осторожными, а также не останавливаться под шаткими конструкциями и деревьями.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее пообещал москвичам возвращение теплой погоды. Предположительно, это произойдет в конце октября – начале ноября.

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