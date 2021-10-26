Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 20:43
20:42
Армия
Читатели Dnes.dir не верят в «превосходство» американских F-35 над российскими Су-57
20:41
Спорт
Испанец Пабло Андухар назвал Россию мировым лидером в мужском теннисе
20:40
Общество
Наталия Орейро по-русски обратилась к россиянам после получения гражданства
20:39
Общество
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве до 28 октября
20:37
Общество
Ольга Бузова вернется на сцену МХАТ имени Горького
20:35
Происшествия
В Новой Москве проходит рейд против нелегальной миграции
20:35
Экономика
Глава МИД Украины Кулеба: остановка поставок газа из РФ повлечет «асимметричные шаги»
20:32
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза осталась без земельных участков по решению суда
20:30
Общество
Волонтерские штабы акции «Мы вместе» возобновляют свою работу
20:29
Общество
Отряд «Лиза Алерт» не успел спасти человека из-за масштабных поисков Светличной
Все новости

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал москвичам возвращение теплой погоды

  /   Обновлено: 26 октября 2021 20:38
Общество
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал москвичам возвращение теплой погоды
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 26 октября. Теплая и солнечная погода вернется в Москву в конце октября и начале ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этот период осадков практически не прогнозируется. При этом температура воздуха на три-четыре градуса превысит климатическую норму, добавил синоптик.

«Будет много солнца, что особенно приятно в этот период, который обычно бывает прохладным и облачным», — подчеркнул Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

Постепенное потепление начнется уже с 27 октября, температура воздуха ночью составит +1...+3 градуса, а днем — до +6...+8 градусов. А в четверг столбики уличных термометров покажут от +8 до +10 градусов.

«В субботу и в воскресенье ожидается теплая солнечная погода, температура воздуха в ночные часы составит +5...+7 градусов, а днем — +9...+14 градусов. Это приятные на слух температуры, и они сохранятся до конца октября – начала ноября», — резюмировал эксперт.

Накануне синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра. Его порывы местами достигали 17 метров в секунду.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал москвичам возвращение теплой погоды
погода москва потепление
Комментировать