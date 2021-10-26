Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал москвичам возвращение теплой погоды

Москва, 26 октября. Теплая и солнечная погода вернется в Москву в конце октября и начале ноября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этот период осадков практически не прогнозируется. При этом температура воздуха на три-четыре градуса превысит климатическую норму, добавил синоптик.

«Будет много солнца, что особенно приятно в этот период, который обычно бывает прохладным и облачным», — подчеркнул Вильфанд в беседе с «Интерфаксом».

Постепенное потепление начнется уже с 27 октября, температура воздуха ночью составит +1...+3 градуса, а днем — до +6...+8 градусов. А в четверг столбики уличных термометров покажут от +8 до +10 градусов.

«В субботу и в воскресенье ожидается теплая солнечная погода, температура воздуха в ночные часы составит +5...+7 градусов, а днем — +9...+14 градусов. Это приятные на слух температуры, и они сохранятся до конца октября – начала ноября», — резюмировал эксперт.

Накануне синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра. Его порывы местами достигали 17 метров в секунду.