Застройщики не торопятся начинать продажи квартир в элитных домах Москвы

Москва, 26 октября. Московские девелоперы откладывают старт продаж квартир в элитных новостройках, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

Собеседники издания отметили, что выход объектов, которые ожидались в 2021 году, отложен на неопределенный срок. Всего в текущем году ожидалось появление около 30 новых комплексов, но, как сообщил директор по развитию Kalinka Group Александр Шибаев, вряд ли предложение пополнится более чем на 15 объектов, а то и на десять.

Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев связал задержки новых проектов с ростом себестоимости. Он рассказал, что к концу сентября средняя цена квартиры в элитной новостройке увеличилась на 37%, до 1,12 млн рублей за квадратный метр.

Застройщики откладывают выход новых проектов, чтобы продать их на более поздней стадии строительства и по более высокой цене, считает директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев. По подсчетам компании, сейчас на рынке представлено около 69 тысяч квадратных метров высокобюджетных объектов, что в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики рынка недвижимости ранее составили портрет ипотечного заемщика премиум-класса. Специалисты рассказали, что ранее эти люди хранили деньги в банках, но сейчас начали вкладывать накопления в «кирпичи».