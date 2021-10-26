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Уголовное дело в отношении «билетной мафии» направили в Генпрокуратуру

  /   Обновлено: 26 октября 2021 16:45
Происшествия
Уголовное дело в отношении «билетной мафии» направили в Генпрокуратуру
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 26 октября. МВД завершило расследование дела, которое возбудили по факту мошенничества в сфере компьютерной информации и организации преступного сообщества. Фигурантами дела «билетной мафии» стали 22 человека, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве установили, что злоумышленники оформляли через интернет электронные билеты, а затем делали возврат денег в железнодорожных кассах. В общей сложности они незаконно заработали 17 миллионов рублей. Преступления были совершены в период с 2013 по 2014 год.

«В результате противоправной деятельности пострадала 31 компания, предоставляющая услуги по дистанционному оформлению и бронированию железнодорожных билетов», – отметила Волк.

Также выяснилось, что преступники работали в Москве, Московской области, Уфе, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Долгое время группировка скрывалась от полиции.

Уголовное дело по факту мошенничества возбудила следователь Евгения Шишкина, которую убили осенью 2018 года. После случившегося расследование держалось на особом контроле.

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мвд уголовное дело билетная мафия
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