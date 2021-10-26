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Собянин подписал постановление о повышении минимального размера пенсии в Москве
Экономика
Собянин подписал постановление о повышении минимального размера пенсии в Москве
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 26 октября. Минимальный размер пенсии с доплатой в Москве составит в 2022 году 21 193 рубля, следует из постановления, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным.

Городскую доплату к пенсии получат около 2,1 млн жителей Москвы. Единовременные и ежемесячные социальные выплаты будут проиндексированы на 4,8%.

«По традиции в 2022 году будут произведены единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам: годовщине Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления советских войск под Москвой, аварии на Чернобыльской АЭС. Размер этих выплат будет определен отдельными решениями правительства города», — добавили в пресс-службе московской мэрии.

Пенсионный фонд России ранее рассказал о правилах назначения пенсий в 2021 году. Для получения страхового пособия от государства граждане должны соблюсти ряд условий, среди которых — достижение пенсионного возраста, наличие требуемого трудового стажа и фиксированное число пенсионных коэффициентов.

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