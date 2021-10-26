Елена Летучая рассказала о причине отчисления студенток из Высшей школы «Останкино»

Москва, 26 октября. Студенток из Высшей школы кино и телевидения «Останкино» отчислили не из-за лайков к посту с критикой учреждения, заявила российская телеведущая Елена Летучая.

Ранее четыре девушки сообщили, что их исключили из учебного заведения за лайки в Instagram. Студентки оценили комментарий пользователя соцсети, оставленный в официальном аккаунте заведения.

По словам телеведущей, девушки были отчислены за «саботирование антиковидных мер». Студентки были недовольны нерабочими днями, введенными в школе кино, и начали распространять ложную информацию, рассказала Летучая.

«Конечно же, я должна официально заявить, что ни посты в Instagram, ни лайки к этим постам к отчислению этих студенток не имеют никакого отношения», — отметила она.

Также телеведущая подчеркнула, что руководство заведения и в дальнейшем планирует пресекать подобные попытки «саботирования указов и ограничений», а также нарушение дисциплины.

Напомним, администрация российских вузов может перенести предусмотренные графиком каникулы на период нерабочих дней. Соответствующий указ подписали в Минобрнауки России.