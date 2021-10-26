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Москвичи сняли на видео необычное пятно на воде в районе Нагатинского Затона

  /   Обновлено: 26 октября 2021 14:20
Общество
Москвичи сняли на видео необычное пятно на воде в районе Нагатинского Затона
pexels.com  /  Max Avans

Москва, 26 октября. Жители юга Москвы стали свидетелями необычного пятна, которое образовалось на воде в районе Нагатинского Затона.

Соответствующее видео опубликовало агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале. Горожане начали выдвигать разные предположения о природе происхождения такого пятна.

«НЛО в небе над столичным регионом уже видели недавно, пришло время непонятного в самой Москве. В районе Нагатинского Затона сняли вот такое явление», — гласит подпись под видео.

Некоторые комментаторы предположили, что пятно могло образоваться в ходе работ при постройке новых станций городского метрополитена. Однако официальной информации пока не поступало.

Жители российской столицы ранее неожиданно обнаружили большой сугроб на проезде Якушкина. Как заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, куча снега имеет искусственное происхождение.

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москва река пятно
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