Москвичи сняли на видео необычное пятно на воде в районе Нагатинского Затона

Москва, 26 октября. Жители юга Москвы стали свидетелями необычного пятна, которое образовалось на воде в районе Нагатинского Затона.

Соответствующее видео опубликовало агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале. Горожане начали выдвигать разные предположения о природе происхождения такого пятна.

«НЛО в небе над столичным регионом уже видели недавно, пришло время непонятного в самой Москве. В районе Нагатинского Затона сняли вот такое явление», — гласит подпись под видео.

Некоторые комментаторы предположили, что пятно могло образоваться в ходе работ при постройке новых станций городского метрополитена. Однако официальной информации пока не поступало.

Жители российской столицы ранее неожиданно обнаружили большой сугроб на проезде Якушкина. Как заявили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, куча снега имеет искусственное происхождение.