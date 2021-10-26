Товарооборот между Москвой и компаниями США вырос почти на 50%

Москва, 26 октября. Объем товарооборота между Москвой и американскими организациями с начала 2021 года вырос на 47% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 12,2 млрд долларов. Об этом заявили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

За отчетный период размер экспорта увеличился на 68% и составил 5,3 млрд долларов. Импорт из Москвы в США с января по август достиг 6,9 млрд долларов, превысив на 34% аналогичный показатель за тот же период 2020 года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он указал, что Москва сегодня является одной из крупнейших городских экономик мира. Одним из крупных инвесторов российской столицы на ряду с Германией, Францией, Финляндией и Италией выступают США: накопленные прямые иностранные вложения из этой страны по данным ЦБ на 1 апреля 2021 года составили 3,3 млрд долларов.

Портфель гособлигаций США, находящийся в руках РФ, остался неизменным в августе по сравнению с июлем 2021 года. Об этом говорят сведения американского минфина.