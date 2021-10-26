Московские салоны красоты предложили Собянину свои условия работы с 28 октября

Москва, 26 октября. Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты предложила не закрывать салоны в нерабочие дни в Москве при условии вакцинации 80% сотрудников и соблюдении прочих профилактических мер. Об этом говорится в обращении мэру столицы Сергею Собянину.

Авторы письма просят разрешить продолжить деятельность салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, салонов красоты с медицинской лицензией на территории города Москвы. Отмечается, что организации будут соблюдать 80% вакцинацию сотрудников, проводить запись только онлайн или по телефону и разместить рабочие кресла на расстоянии не менее 1,5 метра между ними. Об этом информирует ТАСС.

Фирмы также намерены ввести термометрию на входе, организовать выдачу бахил и масок. Отмечается, что после каждого гостя будет производиться обработка всех поверхностей и дезинфекция помещения.

Введенные в Москве нерабочие дни позволят улучшить ситуацию с заболевшими COVID-19. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.