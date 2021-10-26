Грузовик влетел в дорожное ограждение на МКАД

Москва, 26 октября. На внешней стороне первого километра МКАД (на пересечении с Шоссе Энтузиастов) грузовик наехал на дорожное ограждение, московским водителям посоветовали выбрать для объезда обходной маршрут из-за перекрытой дороги.

Сейчас движение свободно только по одной полосе из пяти. На месте работают оперативные службы Москвы.

Недавно в столице также столкнулись две легковушки. Skoda врезалась в Suzuki на улице Красного Маяка и протаранила дорожное ограждение. От удара вторая машина перевернулась. На место аварии оперативно выехали сотрудники экстренных служб, оказалось, что участникам ДТП госпитализация не потребовалась.