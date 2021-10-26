Водитель такси врезался в трамвай на юге Москвы

Москва, 26 октября. Автомобиль такси врезался на круге улиц Чертановской и Красного Маяка на юге Москвы в трамвай. Информация о происшествии появилась в понедельник, 25 октября.

Снимки с места аварии позже были опубликованы на просторах Сети. На кадрах видно, что водитель такси выехал на рельсы и врезался с боковой частью вагона трамвая. Капот машины смялся в результате сильного удара. Соответствующей информацией поделилась «Вечерняя Москва». Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все детали и обстоятельства этой аварии.

Ранее водитель, который сидел за рулем микроавтобуса, не справился с управлением и протаранил фонарь. Авария произошла на 27-м километре Каширского шоссе. Этот инцидент также случился в Москве. В результате ДТП травмы получили четыре человека. Информацию об этом передал пресс-центр регионального МВД.