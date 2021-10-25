Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 18:51
18:51
Общество
Диетолог Соломатина предупредила россиян о «скрытом» сахаре в привычных продуктах
18:47
Шоу-бизнес
Юрий Лоза о получении Орейро гражданства РФ: «В стране стало на одну красивую женщину больше»
18:47
Наука
Физики лаборатории Кавендиша приблизились к доказательству существования новой силы
18:46
Происшествия
Следователи возбудили дело после частичного обрушения дома в Набережных Челнах
18:45
Армия
Минобороны РФ направило дополнительный медотряд в Тульскую область для борьбы с COVID-19
18:44
Политика
Кремль: Путин изложил Джонсону подход РФ к урегулированию конфликта в Донбассе
18:44
Армия
Депутат Швыткин: агрессивные действия НАТО в отношении России могут привести к катастрофе
18:40
Шоу-бизнес
Врачи выписали Сергея Безрукова из больницы после лечения COVID-19
18:40
Политика
Путин по телефону обсудил с Джонсоном отношения России и Великобритании
18:40
Видео
Гигантского питона длиной более шести метров нашли в Доминикане
Все новости

Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который тонул в ледяной воде Москва-реки
Общество
Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который тонул в ледяной воде Москва-реки
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Москва, 25 октября. Росгвардейцы вытащили из ледяной воды мужчину, который упал в реку недалеко от Большого Москворецкого моста в российской столице.

Согласно информации пресс-службы ведомства, 25 октября сотрудники на автомобиле осуществляли патрулирование района. Ими был замечен человек в Москве-реке, который не мог выбраться самостоятельно из ледяной воды. Правоохранители бросились на помощь мужчине, а также вызвали на место происшествия скорую помощь и спасателей.

С помощью буксировочного автомобильного троса им удалось вытащить утопающего из реки. Им оказался 27-летний житель Калининграда. Он объяснил, что случайно уронил паспорт. Однако при попытке достать документ, сам упал вслед за ним.

Пострадавший поблагодарил сотрудников Росгвардии. Его госпитализировали в одну из столичных больниц с диагнозом «переохлаждение», сообщает «Вечерняя Москва».

Сотрудники Росгвардии ранее спасли тонущего пенсионера в Дагестане. Они вытащили его из канала Октябрьской революции.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который тонул в ледяной воде Москва-реки
москва росгвардия спасение река хорошие новости россии
Комментировать