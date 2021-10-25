Сотрудники Росгвардии спасли мужчину, который тонул в ледяной воде Москва-реки

Москва, 25 октября. Росгвардейцы вытащили из ледяной воды мужчину, который упал в реку недалеко от Большого Москворецкого моста в российской столице.

Согласно информации пресс-службы ведомства, 25 октября сотрудники на автомобиле осуществляли патрулирование района. Ими был замечен человек в Москве-реке, который не мог выбраться самостоятельно из ледяной воды. Правоохранители бросились на помощь мужчине, а также вызвали на место происшествия скорую помощь и спасателей.

С помощью буксировочного автомобильного троса им удалось вытащить утопающего из реки. Им оказался 27-летний житель Калининграда. Он объяснил, что случайно уронил паспорт. Однако при попытке достать документ, сам упал вслед за ним.

Пострадавший поблагодарил сотрудников Росгвардии. Его госпитализировали в одну из столичных больниц с диагнозом «переохлаждение», сообщает «Вечерняя Москва».

Сотрудники Росгвардии ранее спасли тонущего пенсионера в Дагестане. Они вытащили его из канала Октябрьской революции.