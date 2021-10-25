Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 12:43
12:41
Экономика
Песков объяснил международной конъюнктурой рост цен на продукты в России
12:41
Политика
Сенатор Цеков призвал Украину не тешить себя «глупыми заявлениями» о репарациях за Крым
12:39
Общество
Диетологи Бурак и Манакер рассказали о правильном употреблении кофе без вреда для здоровья
12:36
Происшествия
Краснодарский суд оставил в силе арест Андрею Пивоварову
12:35
Происшествия
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
12:35
Политика
Парламент Татарстана не поддержал предложение о переименовании должности главы региона
12:34
Армия
Военный эксперт Коротченко перечислил основные отличия пистолета Лебедева от «Макарова»
12:33
Экономика
Песков: введенные меры поддержки россиян и бизнеса продолжают работать
12:31
Шоу-бизнес
Звезда «Бедной Саши» Юлия Чернова оставила карьеру в кино ради преподавания
12:31
Общество
Пермяки разместили флаг Кубы на Эльбрусе ко Дню независимости республики
Все новости

В Москве утвердили программу льготного кредитования крупного бизнеса на фоне пандемии

  /   Обновлено: 25 октября 2021 11:31
Экономика
В Москве утвердили программу льготного кредитования крупного бизнеса на фоне пандемии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 октября. Власти Москвы решили утвердить программу льготного кредитования для представителей крупного бизнеса. Воспользоваться преференцией смогут компании из наиболее пострадавших в пандемию отраслей.

Вице-мэр Наталья Сергунина пояснила, что с помощью новой программы правительство хочет поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков. Кредитные ставки будут субсидировать для предприятий с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до 2 млрд рублей.

Воспользоваться данными условиями смогут предприятия в сфере культуры, общественного питания, бытовых услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта. Срок субсидирования составит 12 месяцев, а сумма кредита не будет превышать 500 млн рублей.

Директор компании NS Consulting Дмитрий Кофанов ранее заявил, что работодатели могут уволить своих сотрудников за прогулы в нерабочие дни, которые официально стартуют с 30 октября. Однако в данном случае придется доказать, почему присутствие именно этого работника необходимо в период ограничительных мер.

Член Совета Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков отмечал, что любые нерабочие дни сказываются на бизнесе очень негативно. Работодатели надеются, что государство сумеет компенсировать им хотя бы часть потерянных средств, цитирует его «ФедералПресс».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / В Москве утвердили программу льготного кредитования крупного бизнеса на фоне пандемии
москва бизнес льготное кредитование поддержка бизнеса кредитование бизнеса
Комментировать