В Москве утвердили программу льготного кредитования крупного бизнеса на фоне пандемии

Москва, 25 октября. Власти Москвы решили утвердить программу льготного кредитования для представителей крупного бизнеса. Воспользоваться преференцией смогут компании из наиболее пострадавших в пандемию отраслей.

Вице-мэр Наталья Сергунина пояснила, что с помощью новой программы правительство хочет поддержать крупных московских работодателей и налогоплательщиков. Кредитные ставки будут субсидировать для предприятий с численностью сотрудников более 250 человек и годовой выручкой до 2 млрд рублей.

Воспользоваться данными условиями смогут предприятия в сфере культуры, общественного питания, бытовых услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта. Срок субсидирования составит 12 месяцев, а сумма кредита не будет превышать 500 млн рублей.

Директор компании NS Consulting Дмитрий Кофанов ранее заявил, что работодатели могут уволить своих сотрудников за прогулы в нерабочие дни, которые официально стартуют с 30 октября. Однако в данном случае придется доказать, почему присутствие именно этого работника необходимо в период ограничительных мер.

Член Совета Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков отмечал, что любые нерабочие дни сказываются на бизнесе очень негативно. Работодатели надеются, что государство сумеет компенсировать им хотя бы часть потерянных средств, цитирует его «ФедералПресс».