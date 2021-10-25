Роботы-беспилотники от «Яндекса» начали доставку посылок «Почты России» в Москве

Москва, 25 октября. «Почта России» начала использовать роботов-беспилотников от компании «Яндекс» для доставки посылок клиентам, сообщили в пресс-службе почтового оператора.

На первом этапе 36 специальных роверов доставляют посылки из 27 отделений в Москве. На запуске проекта доставка осуществляется из четырех отделений района Хамовники.

Отмечается, что в течение месяца подключат еще 23 отделения, расположенные около метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», в Раменках и в других районах. При этом радиус доставки составит два километра.

Воспользоваться услугой можно через приложение «Почты России» на Android. Когда робот доставит посылку к подъезду дома, пользователь получит соответствующее уведомление. Далее ему придет проверочный код в смс-рассылке, который нужно ввести в приложении. Робот откроет крышку, и посылку можно забрать.

Как стало известно ранее, «Почта России» будет работать в обычном режиме с 30 октября по 7 ноября. Об этом говорится в официальном Telegram-канале компании.