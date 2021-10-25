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Синоптик Тишковец заявил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
Общество
Синоптик Тишковец заявил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
pixabay.com

Москва, 25 октября. Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Температура воздуха в ночное время, 25 октября, понизилась до −2,4 градуса, рассказал Тишковец РИА Новости. Минимальные с начала осени показатели зафиксировали на столичной метеостанции ВДНХ.

При этом сотрудники метеостанции в Тушино зарегистрировали температуру −2,8 градуса. Показатель на три градуса ниже климатической нормы этого периода. По словам синоптика, в Московской области было холоднее, чем в городе. Столбики термометров в Клину и Сергиевом Посаде показали −3,9 градуса, в Дубне температура составила −4,5 градуса.

Желтый уровень погодной опасности ранее был объявлен в Москве. Порывы ветра в городе в воскресенье, 25 октября достигали 17 метров в секунду.

Москвичей до этого призвали воздержаться от управления личным транспортом в ночь на 25 октября и утром из-за заморозков. Рекомендации поступили от представителей столичного департамента, передает «Ридус».

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погода холод мороз
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