Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 11:11
11:09
Общество
Президент России рекомендовал ввести режим самоизоляции для непривитых пожилых граждан
11:08
Происшествия
В Курской области мужчина убил сожительницу и закопал труп в огороде
11:08
Общество
Президент России взял под контроль вопрос вакцинации населения от гриппа
11:08
Шоу-бизнес
Певица Лобода сфотографировалась на кровати во время устроенной олигархом вечеринки
11:07
Общество
Путин поручил обеспечить россиян двумя оплачиваемыми выходными за вакцинацию от COVID-19
11:05
Происшествия
Двух человек задержали по делу о взрыве на заводе под Рязанью
11:05
Общество
Владимир Путин поручил увеличить объемы тестирования россиян на коронавирус
11:04
Экономика
Дагестан, Камчатка и Якутия станут получателями крупнейших дотаций в 2021 году
11:02
Общество
Путин поручил обеспечить регионы дорогостоящими лекарствами для пациентов с COVID-19
11:02
Общество
Ведущий Дмитрий Киселев ответил Волочковой и Шукшиной на критику вакцинации
Все новости

Московские водители смогут бесплатно парковаться на любой улице города с 4 по 6 ноября
Общество
Московские водители смогут бесплатно парковаться на любой улице города с 4 по 6 ноября
mos.ru

Москва, 25 октября. Припарковаться на любой улице в Москве можно будет бесплатно с 4 по 6 ноября в честь Дня народного единства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При этом платить за парковку не нужно будет даже на улицах с тарифом 380 рублей в час. Платными останутся только те парковки, которые находятся за шлагбаумом.

«Мы всегда делаем парковки на улицах бесплатными по праздникам. В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября», — подчеркнул Ликсутов в беседе с РИА Новости.

Что касается нерабочих дней с 28 октября по 3 ноября, а также 7 ноября, платные парковки будут работать в своем обычном режиме. Однако 31 октября и 7 ноября для москвичей будет действовать воскресный тариф — бесплатно, кроме тех улиц, где установлен тариф 380 рублей в час.

Россиянам ранее напомнили о длинных выходных в ноябре. Поскольку День народного единства выпадает на четверг, то пятница тоже будет нерабочей.

Как стало известно, временную парковку решили организовать рядом с парком Монрепо в Выборге. Это позволит избавиться от хаотично оставленных машин рядом с жилыми домами, пишет spbdnevnik.ru.

Согласно проведенным исследованиям, траты на парковку и бензин у российских автолюбителей выросли. Чек в среднем увеличился на 19%, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Московские водители смогут бесплатно парковаться на любой улице города с 4 по 6 ноября
москва день народного единства парковки
Комментировать