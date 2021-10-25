Московские водители смогут бесплатно парковаться на любой улице города с 4 по 6 ноября

Москва, 25 октября. Припарковаться на любой улице в Москве можно будет бесплатно с 4 по 6 ноября в честь Дня народного единства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При этом платить за парковку не нужно будет даже на улицах с тарифом 380 рублей в час. Платными останутся только те парковки, которые находятся за шлагбаумом.

«Мы всегда делаем парковки на улицах бесплатными по праздникам. В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября», — подчеркнул Ликсутов в беседе с РИА Новости.

Что касается нерабочих дней с 28 октября по 3 ноября, а также 7 ноября, платные парковки будут работать в своем обычном режиме. Однако 31 октября и 7 ноября для москвичей будет действовать воскресный тариф — бесплатно, кроме тех улиц, где установлен тариф 380 рублей в час.

Россиянам ранее напомнили о длинных выходных в ноябре. Поскольку День народного единства выпадает на четверг, то пятница тоже будет нерабочей.

Как стало известно, временную парковку решили организовать рядом с парком Монрепо в Выборге. Это позволит избавиться от хаотично оставленных машин рядом с жилыми домами, пишет spbdnevnik.ru.

Согласно проведенным исследованиям, траты на парковку и бензин у российских автолюбителей выросли. Чек в среднем увеличился на 19%, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».