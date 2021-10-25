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Новые ограничения из-за COVID-19 введены в Москве с 25 октября по 25 февраля
Общество
Новые ограничения из-за COVID-19 введены в Москве с 25 октября по 25 февраля
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 25 октября. Власти Москвы ввели в столице новые ограничения в связи ростом заболеваемости COVID-19. В период с 25 октября по 25 февраля пенсионеры с хроническими заболеваниями должны соблюдать карантин, а работодателям необходимо перевести на удаленный режим 30% своих сотрудников.

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в регионе возросло число пациентов с COVID-19, находящихся в тяжелом состоянии. При этом большая часть из них (80%) являются людьми пожилого возраста. Среди умерших от заболевания также преобладают пенсионеры (86%), которые не были вакцинированы, передает РИА Новости.

Ограничения подразумевают соблюдение домашнего режима: граждане должны оставаться дома, либо на даче. Прогулки и физическая активность на свежем воздухе при этом не ограничиваются. Находящимся на карантине пенсионерам будет оказываться помощь со стороны социальных служб, сотрудники которых смогут закупать для них продукты.

Помимо этого, с 25 октября столичные работодатели должны перевести часть своих сотрудников на удаленку, за исключением тех, чье присутствие на работе необходимо для функционирования компании. Данное требование не распространяется на вакцинированных и переболевших граждан.

Одной из мер противодействия COVID-19 в России является система QR-кодов. По мнению главы Центра имени Гамалеи, отменить ее можно только при достижении 80-процентной вакцинации населения.

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