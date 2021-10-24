Мокрый снег обрушится на Москву до конца дня

Москва, 24 октября. Заряды скоротечного мокрого снега обрушатся на Москву до конца дня, предупредил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Основная зона ливневых осадков уже прошла, однако вечером в столице может выпасть мокрый снег. Температура воздуха при этом приблизится к нулевой отметке. Ночью осадки превратятся в гололед, который покроет землю толщиной в несколько миллиметров, отметил синоптик в комментарии ТАСС.

«Страшного ничего не будет, просто символические заряды снега», — сказал Тишковец.

Самая холодная ночь с начала осени ожидается в Москве. Столбики термометров покажут до −3 градусов. При этом на дорогах Москвы появится корка льда толщиной в 1-2 миллиметра, предупредили в «Фобосе».