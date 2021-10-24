Падение человека на железнодорожные пути привело к приостановке движения по МЦК

Москва, 24 октября. Движение поездов ограничили на Московском центральном кольце (МЦК), сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Поезда сейчас не следовали против часовой стрелки из-за падения человека на пути. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Поезд ранее сбил насмерть 42-летнего мужчину в Калининградской области. Машинист приближающегося поезда подавал звуковой сигнал повышенной громкости, но пешеход не реагировал. Применялось экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось.