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Падение человека на железнодорожные пути привело к приостановке движения по МЦК

  /   Обновлено: 24 октября 2021 17:56
Происшествия
Падение человека на железнодорожные пути привело к приостановке движения по МЦК
pixabay.com  /  Martin Winkler

Москва, 24 октября. Движение поездов ограничили на Московском центральном кольце (МЦК), сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Поезда сейчас не следовали против часовой стрелки из-за падения человека на пути. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося.

Поезд ранее сбил насмерть 42-летнего мужчину в Калининградской области. Машинист приближающегося поезда подавал звуковой сигнал повышенной громкости, но пешеход не реагировал. Применялось экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось.

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