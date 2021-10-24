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Москвичам спрогнозировали теплый и солнечный конец октября
Общество
Москвичам спрогнозировали теплый и солнечный конец октября
pixabay.com

Москва, 24 октября. Конец октября в Москве будет по-осеннему комфортным. Об этом сообщили синоптики погодного центра «Фобос».

Столбики термометров в столице в конце второго осеннего месяца будут показывать до +12 градусов. В начале ноября также ожидается теплая и солнечная погода. В регионе установится по-осеннему комфортная погода, предзимья в мегаполисе в этот промежуток времени не будет, уточнили РИА Новости в «Фобосе».

Серьезное снижение температуры ожидается на территории Москвы в ночь на 25 октября. Согласно данным метеорологов, температура воздуха в столице опустится до −3 градусов. Московских водителей предупредили о появлении льда на дорогах.

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