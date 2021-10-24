Первая камера для выявления проезда машин между полос появилась в Москве

Москва, 24 октября. Появившаяся в Москве видеосистема фиксирует действия автомобилистов и мотоциклистов, которые пытаются использовать рефюж во время движения, сообщила Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Инспекторы рассказали, что некоторые водители нарушают правила дорожного движения, чтобы сократить время поездки. Однако такие маневры являются опасными, поскольку лишают других водителей пространства для маневра.

Камера нового типа, установленная на Люблинской улице, уже зафиксировала 17 таких случаев. По ним сотрудники ГИБДД составили протоколы об административном правонарушении по ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона». Пресс-служба уточнила, что один из штрафов в размере 1500 рублей уже оплачен.

В российской столице ранее появились камеры, встроенные в балки спецсигналов на служебных машинах ГИБДД. Помимо них в устройстве работает радар, который сканирует обстановку.

Между тем новый законопроект предполагает единый подход к установке и программному обеспечению дорожных камер. Это необходимо в связи с тем, что они часто дают сбои. Поправки призваны снизить количество неоправданно назначенных штрафов, сообщает «ФедералПресс».