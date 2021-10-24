Москвичей предупредили о приближении самой холодной ночи

Москва, 24 октября. Серьезное снижение температуры ожидается на территории Москвы ожидается в ночь на понедельник. Такое заявление сделал синоптик из центра погоды «Фобос».

Согласно данным метеорологов, в ночь на 25 октября температура воздуха в российской столице снизится до −3 градусов. При этом на дорогах Москвы появится корка льда толщиной в 1-2 миллиметра.

Не так давно Гидрометцентр сообщил о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в воскресенье на территории российской столицы. До вечера 25 октября в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Кроме того, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в эти выходные, помимо сильного ветра, в Москве возможны осадки в виде мокрого снега. По его словам, температура воздуха будет примерно +3 градуса.