Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра

Москва, 24 октября. Гидрометцентр сообщил о неблагоприятных погодных условиях в Москве. Об этом следует из данных прогностической карты ведомства. До вечера 25 октября в столице объявлен желтый уровень погодной опасности.

Согласно данным синоптиков порывы ветра в Москве в ближайшие дни достигнут 17 метров в секунду. В столице и области предупреждение Гидрометцентра будет действовать до 18:00 воскресенья.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении синоптиков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в эти выходные, помимо сильного ветра, в Москве возможны осадки в виде мокрого снега. По его словам, температура воздуха будет примерно три градуса со знаком плюс, однако при совокупности неблагоприятных факторов, погода в столице в эти дни будет весьма некомфортная, добавил синоптик.