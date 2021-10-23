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Московские спасатели в 2021 году выручили из беды более 500 животных

  /   Обновлено: 23 октября 2021 20:55
Общество
Московские спасатели в 2021 году выручили из беды более 500 животных
vk.com  /  ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Москва, 23 октября. Столичная Служба спасения оказала помощь более 500 животным в 2021 году, среди них были лошади, лисы и летучие мыши, об этом написали в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

В сообщении говорится, что помощь спасателей необходима, когда животное может травмировать себя или опасно для людей. По большей части выручать из беды приходится домашних питомцев, но бывали случаи, когда приходилось работать с дикими зверями и птицами.

В августе спасатели поймали в квартире москвича летучую мышь и выдворили незваную гостью в ее естественную среду обитания. Весной пришлось дважды изгонять лис с территории детских садов. Осенью спасатели вытаскивали из ручья лошадь.

«После спасательных операций животных осматривают специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды и, если помощь не требуется, возвращают в природную среду, в противном случае — оставляют в центре реабилитации диких животных», — сообщили в городском хозяйстве.

Спасатели не только выручают зверей и людей из беды, но и сохраняют природу, приумножая ее. В Якутии сотрудники Службы спасения поучаствовали в озеленении территории организации. Теперь здесь растут десятки молодых саженцев.

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