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Московский ОМОН отметил годовщину с даты основания закладкой «капсулы памяти»

  /   Обновлено: 23 октября 2021 15:00
Армия
Московский ОМОН отметил годовщину с даты основания закладкой «капсулы памяти»
Пресс-служба Росгвардии  /  Яна Урсу

Москва, 23 октября. Московское управление Росгвардии отмечает в этом году 34 годовщину со дня основания. В честь праздника правоохранители заложили «капсулы памяти», которую вскроют в 50-летний юбилей в 2037 году.

В церемонии торжественной закладки «капсулы памяти» приняли участие представители Центрального аппарата и Центрального округа Росгвардии, руководство и личный состав столичного главка и спецподразделения, ветераны службы и члены семей погибших сотрудников, а также представители духовенства. Честь открывать церемонию оказали командиру отряда генерал-майору полиции Всеволоду Овсянникову.

«Тридцать четыре года московский ОМОН днем и ночью выполняет служебно-боевые задачи. Сегодня в честь годовщины образования отряда, в Пантеон памяти сотрудников московского ОМОН шагнувших в бессмертие, мы закладываем "капсулу памяти". В ней будет храниться информация о событиях, которые проходили в нашем отряде на протяжении более трех десятков лет», — рассказал Овсянников.

Капсулу заложили командиры спецподразделения, мать сотрудника, погибшего при проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе и настоятель храма Святого Благоверного Великого князя Дмитрия Донского иерей Владимир Федотов. Вскроют капсулу в 50-летний юбилей образования московского ОМОН в 2037 году.

Ранее Росгвардия совместно с сотрудниками ГИБДД провела акцию для школьников «Соблюдение ПДД — залог безопасности на дорогах» в Подмосковье. Ребятам напомнили о правилах безопасности на дороге, а также научили их распознавать сигналы регулировщика на перекрестке.

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