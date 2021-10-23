Легендарная актриса Театра имени Моссовета Татьяна Бестаева умерла в 84 года

Москва, 23 октября. Народная артистка России, актриса Татьяна Бестаева ушла из жизни. Ей было 84 года. Причины смерти не называются.

Печальное известие сообщили в пресс-службе Театра имени Моссовета, где работала артистка. О дате и месте похорон будет известно позже.

Татьяна Бестаева получила диплом ВГИК в 1961 году и сразу пошла работать в Театр имени Моссовета. За роль Капы в спектакле «Вдовий пароход» она была удостоена приза на Фестивале «Театральная весна». На счету атрисы много ролей в кино. Среди них: «Я за тебя отвечаю», «Дневной поезд», «Семь стариков и одна девушка».