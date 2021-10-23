Синоптик Леус спрогнозировал обильный снег в Москве в конце ноября

Москва, 23 октября. Москвичам не стоит ожидать устойчивого снежного покрова еще как минимум две недели. Такое заявление сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Устойчивый снежный покров установится в Москве в соответствии с климатической нормой. Обильные осадки в городе появятся в конце ноября, добавил Леус.

«Во-первых, средняя дата установления снежного покрова в Москве — это 28 ноября. Учитывая такие слегка теплые прогнозы на ноябрь, это дата будет как минимум соответствовать норме», — цитирует его телеканал «Звезда».

При этом, согласно данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, небольшое похолодание и незначительный снег ожидаются на территории российской столицы уже на этих выходных. Температура по ощущениям будет казаться отрицательной. При влажном воздухе, осадках и порывах ветра москвичам будет некомфортно, появится ощущение зябкости.