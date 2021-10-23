Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 октября 13:20
13:14
Технологии
Космический корабль NASA Orion отправится к Луне в феврале 2022 года
13:13
Происшествия
Начальник ульяновской колонии попался на взятке часами Tissot
13:12
Общество
Легкие госпитализированного Валерия Гаркалина поражены почти на 100%
13:12
Армия
Генсек ОДКБ Зась: Таджикистан защищен от любых террористических угроз
13:11
Происшествия
Бастрыкин потребовал доклад с обоснованиями отказа Черногории выдать бизнесмена Исмаилова
13:09
Происшествия
В Забайкалье восьмилетний мальчик спас школьника от педофила
13:01
Спорт
Роналду исключил скорый уход из сборной Португалии
12:59
Весь мир
Рейтинг Байдена снизился вдвое с начала 2021 года
12:58
Общество
Петербург может ввести локдаун по примеру Москвы с 30 октября
12:57
Политика
Публицист Тулин: «Сербы восхищаются тем, какую обувь выбрал президент Владимир Путин»
Все новости

Синоптик Леус спрогнозировал обильный снег в Москве в конце ноября

  /   Обновлено: 23 октября 2021 12:03
Общество
Синоптик Леус спрогнозировал обильный снег в Москве в конце ноября
pixabay.com

Москва, 23 октября. Москвичам не стоит ожидать устойчивого снежного покрова еще как минимум две недели. Такое заявление сделал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Устойчивый снежный покров установится в Москве в соответствии с климатической нормой. Обильные осадки в городе появятся в конце ноября, добавил Леус.

«Во-первых, средняя дата установления снежного покрова в Москве — это 28 ноября. Учитывая такие слегка теплые прогнозы на ноябрь, это дата будет как минимум соответствовать норме», — цитирует его телеканал «Звезда».

При этом, согласно данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, небольшое похолодание и незначительный снег ожидаются на территории российской столицы уже на этих выходных. Температура по ощущениям будет казаться отрицательной. При влажном воздухе, осадках и порывах ветра москвичам будет некомфортно, появится ощущение зябкости.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Синоптик Леус спрогнозировал обильный снег в Москве в конце ноября
погода леус фобос
Комментировать