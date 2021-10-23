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Роман Вильфанд предупредил москвичей о самом холодном дне октября
Общество
Роман Вильфанд предупредил москвичей о самом холодном дне октября
pixabay.com

Москва, 23 октября. Сильное похолодание придет в Москву уже в начале следующей недели. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Грядущий понедельник станет самым холодным днем октября. В начале рабочей недели воздух в российской столице прогреется до +2...+4 градусов тепла. При этом уже к четвергу в городе немного потеплеет, отметил Вильфанд.

«Ночные температуры уже сугубо отрицательные в понедельник, −1...−3 градуса, а по области даже до −6 градусов. Дневные температуры будут максимальные +2....+4, а по области даже еще ниже, до ноля», — приводит его слова ТАСС.

Всем автомобилистам Вильфанд посоветовал задуматься о смене колес на машинах. Дело в том, что при длительном периоде холодной температуры эластичность резины и качество ее сцепления с асфальтом ухудшается, объяснил он.

Некомфортная погода с мокрым снегом, порывистым ветром и дождем ожидается в столичном регионе на этих выходных. Температура по ощущениям будет казаться отрицательной. При влажном воздухе, осадках и порывах ветра москвичам будет некомфортно, появится ощущение зябкости.

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