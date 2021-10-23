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Омбудсмен Шпигальских призвала разрешить посещение концертов по QR-кодам в Москве
Общество
Омбудсмен Шпигальских призвала разрешить посещение концертов по QR-кодам в Москве
pixabay.com

Москва, 23 октября. Общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольга Шпигальских предложила разрешить вход в на концертные площадки по QR-кодам.

Таким образом Шпигальских предлагает уравнять в правах театры и музеи, которые можно посещать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по QR-кодам, с концертами, подвергшимися запрету. Об этом говорится в письме мэру Москвы Сергею Собянину, передает ТАСС.

Омбудсмен просит внести изменения в п. 40.5 указа мэра Москвы от 21 октября 2021 года № 62-УМ, разрешив допуск посетителей на концертные площадки на тех же условиях, что будут действовать для театров и музеев. Она добавила, что отрасли организации и исполнительских искусств грозит банкротство.

Ранее сообщалось, что разрешенные спортивные мероприятия Подмосковья в нерабочие дни пройдут без зрителей. Во время нерабочих дней в Московской области будут закрыты физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы и бассейны.

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