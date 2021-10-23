Вильфанд предупредил о мокром снеге на выходных в Москве

Москва, 23 октября. Некомфортная погода с мокрым снегом, порывистым ветром и дождем ожидается в столичном регионе на выходных. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Значительное понижение температуры от нуля до плюс 5 градусов ожидается в воскресенье. По сравнению с температурами в пятницу (в районе плюс 12-13 градусов) это понижение сильное, сообщил Вильфанд.

«Облачная погода с осадками и осадки во всех трех видах — снег, мокрый снег и дождь. Некомфортная погода, и еще порывы ветра до 15 м/с», — заявил метеоролог в беседе с ТАСС.

Температура по ощущениям будет казаться отрицательной. При влажном воздухе, осадках и порывах ветра москвичам будет некомфортно, появится ощущение зябкости.

Вильфанд отметил, что в субботу будет подготовительный к похолоданию день. Температура днем поднимется до плюс 7-9 в Москве, в Подмосковье — до плюс пяти. Также прогнозируется небольшой дождь.

Ранее МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за мокрого снега. Осадки выпадали в течение всей среды.